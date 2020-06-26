Мурманская область. Арктика (16+)26.06.20 11:15
– на
3,5 метра по ширине проезжей части улицы Адмирала флота Лобова (в районе дома №1) в восточном направлении - с 8 часов 1 июля до 17 часов 14 июля;
– на
4 метра по ширине проезжей части проспекта Героев-североморцев (в районе разворотного кольца троллейбусов) в южном направлении - с 8 часов 14 июля до 17 часов 20 июля.
Время ремонтов – на нескольких улицах Мурманска вводятся ограничения движения всех видов транспорта
Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1301 будет закрыто движение всех видов транспорта на проезде от Портового проезда до дома №14 по улице Привокзальной, с 8 часов 1 июля до 17 часов 31 августа.
Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1462 будет ограничено движение всех видов транспорта:
– на
– на
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Игорь
25.06.20 15:03
Любят начальники словами бросаться! Заменили контейнер старый на новый - уже кричат: "Модернизация!" Ну-ну...
Комментарий к новости:В Мурманске модернизируют систему сбора и вывоза отходов
ян
24.06.20 23:04
Спасибо, хорошо, что информируете! -Но Якобснес и Сёр-Варангер? Почти все северонорвежские партизаны из другой стороны Варангера, из поселка Хиберг, самая восточная точка материка Норвегии, 10 км от о
Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)На банковских вкладах не разбогатеешь!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 52 копейки, доллар теряет почти 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Очень редко бывает, когда мы снимаем вопрос с повестки дня - Александр Макаревич
-Нам интересно Ваше мнение16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 384 человека