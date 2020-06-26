Время ремонтов – на нескольких улицах Мурманска вводятся ограничения движения всех видов транспорта

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1301 будет закрыто движение всех видов транспорта на проезде от Портового проезда до дома №14 по улице Привокзальной, с 8 часов 1 июля до 17 часов 31 августа.

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1462 будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Адмирала флота Лобова (в районе дома №1) в восточном направлении - с 8 часов 1 июля до 17 часов 14 июля;