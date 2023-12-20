«Время сказок и чудес»: в заполярной столице стартовала серия детских новогодних мероприятий

Традиционно на них приглашаются ребята, показывающие отличные результаты в учебе, спорте или творчестве, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также маленькие мурманчане, чьи родители сегодня участвуют в специальной военной операции.

Часть новогодних представлений проходит в Детской театральной школе. Юные артисты подготовили к празднику новый спектакль «Вовка в сказке». Это яркая, зрелищная музыкальная постановка, занимательно рассказывающая о важности школьных предметов.

Все ребята, пришедшие на ёлку, кроме впечатлений от спектакля получили приятные подарки и смогли поучаствовать в интерактивных играх с Дедом Морозом, Снегурочкой и главным символом наступающего года — Дракошей.

Как сообщает администрация города Мурманска, праздничные спектакли пройдут в городских учреждениях образования. В них примут участие 1300 юных мурманчан.

Например, в школе №20 ребята встретятся с героями «Сказки об украденном времени». «Невероятные новогодние приключения Вовки Пиджакова» ждут мальчишек и девчонок, которые придут на праздник в школу №49. В гимназии №9 состоится новогоднее мероприятие под названием «Ледяное сердце».

В гимназии №10 юные артисты подготовили для гостей программу «Магическое ограбление, или кто украл новогодние письма?». А в гимназии №7, гимназии №8, Первомайском ДДТ и ДДТ им. А. Торцева ждут самых маленьких мурманчан на представление «Время сказок и чудес».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26342&page=1