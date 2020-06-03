«Время строить будущее»: последствия пандемии для бизнеса обсудят в МАГУ

Сегодня в Мурманском арктическом государственном университете стартует проект «Время строить будущее» – серия онлайн-интервью с представителями различных отраслей, испытавших на себе влияние пандемии: сферы экономики и финансов, логистики, индустрии туризма и сферы услуг и других.

В течение нескольких дней приглашенные федеральные и региональные эксперты поделятся с аудиторией своим видением будущего отраслей, в которых работают. Как отрасль будет развиваться и как изменятся базовые процессы, когда закончится основной этап пандемии? Как быстро восстановится отрасль? Какие компетенции и навыки понадобятся специалистам той или иной сферы? Эти и другие вопросы обсудят участники проекта. Обсуждение поможет слушателям скорректировать личные образовательные и карьерные траектории, а университету – трансформировать образовательные программы под новые вызовы современного мира.

Онлайн-диалог с экспертами будет организован на платформе «Zoom» с прямой трансляцией на «YouTube», где он также будет доступен в записи.

Для участия в мероприятиях проекта «Время строить будущее» необходима регистрация. Ссылка для подключения, идентификатор и пароль придут на указанный при регистрации адрес электронной почты.