Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 08:45
«Время, вперёд!» - сюита Георгия Свиридова зазвучит в Мурманской областной филармонии
Как сообщает vk.com/murmansound_ru, «Ледовое побоище» Сергея Прокофьева будет соседствовать с органной арией Микаэла Таривердиева и его же пьесой «Снег над Ленинградом», а «Картинки с выставки» Мусоргского - с духовной музыкой Олега Янченко.
В ближайшую субботу, 25 января, в 18.00 в Мурманской областной филармонии в рамках программы «Орган и ударные в формате кино» будет исполнена сюита «Время, вперёд!» Георгия Свиридова, которая будет исполнена на органе.
Как сообщает vk.com/murmansound_ru, «Ледовое побоище» Сергея Прокофьева будет соседствовать с органной арией Микаэла Таривердиева и его же пьесой «Снег над Ленинградом», а «Картинки с выставки» Мусоргского - с духовной музыкой Олега Янченко.
Партию органа исполнит Екатерина Огаркова. В концерте принимают участие Сергей Дудецкий и Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). (12+)
Фото и видео: https://vk.com/video-14343310_456240069
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