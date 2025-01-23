«Время, вперёд!» - сюита Георгия Свиридова зазвучит в Мурманской областной филармонии

Как сообщает vk.com/murmansound_ru, «Ледовое побоище» Сергея Прокофьева будет соседствовать с органной арией Микаэла Таривердиева и его же пьесой «Снег над Ленинградом», а «Картинки с выставки» Мусоргского - с духовной музыкой Олега Янченко.

В ближайшую субботу, 25 января, в 18.00 в Мурманской областной филармонии в рамках программы «Орган и ударные в формате кино» будет исполнена сюита «Время, вперёд!» Георгия Свиридова, которая будет исполнена на органе.

Как сообщает vk.com/murmansound_ru, «Ледовое побоище» Сергея Прокофьева будет соседствовать с органной арией Микаэла Таривердиева и его же пьесой «Снег над Ленинградом», а «Картинки с выставки» Мусоргского - с духовной музыкой Олега Янченко.

Партию органа исполнит Екатерина Огаркова. В концерте принимают участие Сергей Дудецкий и Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). (12+)

Фото и видео: https://vk.com/video-14343310_456240069