Время взросления - в гимназии №8 Мурманска прошёл праздник «Последний звонок»

В МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8» прошёл праздник «Последний звонок». Он прозвучал, в том числе, для двадцати пяти выпускников транспортно-логистического класса, созданного по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт». От имени коллектива старейшего предприятия нашего города технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев поздравил всех гимназистов, педагогов, родителей с этим волнующим моментом, который подводит символическую черту одиннадцати годам учебы в гимназии и даёт старт в новый этап жизни.

«Мы искренне желаем, чтобы у вас все складывалось удачно, пусть вас ждет успех и благополучие, чтобы жизнь была наполнена добрыми делами и поступками. А их фундамент и отправная точка – все, чему вы научились в гимназии. Более чем вековой опыт Мурманского морского торгового порта, говорит, что не бывает нерешаемых задач. Надо просто грамотно их ставить и работать над ними. Помните об этом. А если будут вопросы, - а они обязательно будут, - вы всегда сможете обратиться за помощью и советом к вашим педагогам, родителям, старшим товарищам, в том числе, в Мурманском морском торговом порту!», - сказал Евгений Гуляев, напутствуя выпускников.

На празднике звучали напутствия от директора гимназии Ольги Клейнос, первых учителей, классных руководителей и родителей. В ответном слове выпускники выразили искреннюю благодарность всем, кто помогал им в гимназические годы. А ещё были лёгкая грусть, весёлые инсценировки из гимназической жизни, искренняя надежда на счастливое будущее. В завершение выпускник транспортно-логического класса Фёдор Полещук и ученица 1 «В» класса Мария Лебединская дали последний звонок на последний урок.

Напомним, АО «ММТП» шефствует над гимназией №8 г. Мурманска и транспортно-логистическим классом, начиная с 2016 года. Выпуск 2022 года уже четвертый. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения. Так, в 2022 году ММТП получило два целевых места в Мурманском арктическом государственном университете по направлению подготовки «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» в рамках квоты, выделяемой Правительством РФ. Параллельно было заключено два договора на целевое обучение с ребятами, которые хотели бы продолжить там свое профильное обучение. Для них проводился отдельный конкурс. Также появилось еще одно целевое место по направлению подготовки «Техносферная безопасность» в Мурманском государственном техническом университете.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248867%2Fwall-149919532_2544