Время взросления – торжественный митинг и последний звонок

Более 280 учеников североморских школ, лицея, гимназии и кадетского корпуса завершили учебный процесс. Во всех школах флотской столицы 21 мая прошли торжественные мероприятия, посвященные этому событию, а 26 мая, накануне начала сдачи выпускных экзаменов выпускники под барабанную дробь североморских кадетов, прошли от Дома офицеров Северного флота по улице Сафонова, чтобы принять участие в торжественном митинге.

Выпускников приветствовали председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских, от имени педагогов школ города директор лицея Максим Кузнецов, пожелавшие юношам и девушкам успешно сдать ЕГЭ, поступить в высшие учебные заведения, найти себе достойное место во взрослой жизни, работу по душе.

С добрыми пожеланиями выпускникам выступили первоклашки, с номерами художественной самодеятельности выступили творческие коллективы Дома детского творчества имени Саши Ковалева.

Выпускники произнесли клятву выпускников города, а Иван Попов пронёс на плече Олесю Викулову, в последний раз позвонившую в школьный звонок.