«Время юных героев»: в Мурманской области открыты бесплатные летние оздоровительные смены

В рамках летней оздоровительной кампании 2025 года на территории Мурманской области филиалом автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» организованы бесплатные летние оздоровительные смены для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет «Время юных героев» на базе центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере - Жить!».

Необходимо иметь при себе во время приезда в Центр «На Севере Жить», копию паспорта (с пропиской), СНИЛС, полис, медицинскую справку 079-У.

Пакет документов, которые необходимо заполнить самостоятельно и взять с собой находится по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/tH0_bLIUTsLatA

Заполнили анкету на летнюю смену можно сделать в соцсети «ВКонтакте»; vk.com/app5708398_-225245689

Памятка о том, что брать на летнюю смену.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/527479/#&gid=1&pid=1