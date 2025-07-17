Врио главного судебного пристава Мурманской области Валерий Берняцкий и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор подписали соглашение о взаимодействии

Одной из главных целей соглашения является укрепление законности и правопорядка, формирование и проведение совместной информационной политики в установленных сферах деятельности.

Благодаря достигнутому соглашению обе стороны смогут более оперативно обмениваться информацией в установленном законом порядке о фактах нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности, рассматривать обращения предпринимателей, а также принимать меры по восстановлению их нарушенных прав.

В целях реализации поставленной задачи стороны выработали и закрепили в соглашении несколько форм сотрудничества, в том числе – выработку совместных решений, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав предпринимателей, являющихся должниками либо взыскателями. Также приставы и омбудсмен намерены взаимодействовать по вопросам совершенствования законодательства в данной сфере деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.