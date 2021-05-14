Вручены кубки и грамоты - подведены итоги Праздника Севера

13 мая были подведены итоги 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся и вручены Благодарственные письма губернатора Мурманской области, Благодарственные письма оргкомитета Праздника Севера и памятные подарки главным судьям и главным секретарям соревнований, региональным спортивным федерациям по видам спорта, включенным в программу мероприятий, и так же партнёрам Праздника Севера, которые ежегодно оказывают огромную помощь в организации и проведении соревнований.

По результатам мероприятий, включенных в программы 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся, проводился комплексный зачёт среди муниципальных образований Мурманской области.

Общие итоги комплексного зачёта определялись по наибольшей сумме очков, начисленных муниципальному образованию в каждом мероприятии 86-го Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся: 1-е место – муниципальное образование город Мурманск; 2-е место – муниципальное образование город Мончегорск - 3-е место – муниципальное образование город Оленегорск.

Победителю и призёрам комплексного зачета были вручены кубки и грамоты оргкомитета Праздника Севера.

Напомним, с 3 марта по 17 апреля в муниципальных образованиях Мурманской области Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Полярные Зори, Кольском районе, Апатиты, Ловозерском районе, Кандалакше состоялось 11 соревнований 86 Праздника Севера по конькобежному спорту, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону, парусному спорту, футболу на снегу, соревнования оленеводов, регби на снегу, хоккею (9 видов спорта).

В статусе всероссийских прошли соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, биатлону, парусному спорту, лыжным гонкам и снегоступингу по программе Специальной Олимпиады России (лица с интеллектуальными нарушениями).

В 47-й раз состоялся Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet», который является гордостью и финальным аккордом Полярной Олимпиады. Первый день – гонка свободным стилем на 25 и 50 км, во второй день участники соревнуются в гонке классическим стилем на те же дистанции.

Параллельно с главным спортивным событием региона в период с 3 марта по 8 апреля прошел 61 Праздник Севера учащихся.

По программе 61 Праздника Севера учащихся прошло 12 соревнований по лыжным гонкам, конькобежному спорту, горнолыжному спорту, парусному спорту, хоккею, фигурному катанию, натурбану, спортивному рыболовству, хоккею с мячом, спортивному ориентированию и национальным видам спорта (11 видов спорта).

Соревнования прошли на спортивных объектах: гг. Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Оленегорск, Мончегорск, Кольский и Ловозерский районы.

В соревнованиях 61-го Праздника Севера учащихся приняло участие 1340 спортсменов, разыграно 233 комплекта медалей, в соревнованиях 86-го Праздника Севера приняло участие 2079 спортсменов, разыграно 245 комплектов медалей.