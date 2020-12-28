Вручены награды победителям и призерам VI Национального чемпионата «Абилимпикс»

Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Приветствуя участников и гостей церемонии, глава образовательного ведомства отметила, что команда Мурманской области, в состав которой вошли 27 студентов колледжей и школьников, достойно представила Мурманскую область на чемпионате и заняла 16 место в медальном рейтинге. В копилке команды региона по одной золотой и бронзовой медали, три участника признаны призёрами в своих компетенциях, причём «золота» область не завоевывала с 2017 года.

«В этом большая заслуга участников и их наставников. Это ваша первая победа, и я уверена, что их будет больше и больше. Знайте, что регион гордится вами», – подчеркнула Ольга Дзюба.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» состоялся в очно-дистанционном формате в период с 23 по 28 ноября на площадках образовательных организаций региона.

Региональный организационный комитет чемпионатов «Абилимпикс» выразил благодарность за помощь и содействие в развитии движения «Абилимпикс» в Мурманской области партнерам и спонсорам движения: ООО «Классное Дело», ПАО «МТС», АО «Мурманский морской торговый порт».

По поручению губернатора Андрея Чибиса Ольга Дзюба вручила награды победителям и призерам VI Национального чемпионата «Абилимпикс», а также их наставникам.

Золотую медаль и диплом за первое место получил победитель в компетенции «Резьба по дереву» в категории «Школьники» Алексей Бортник из Кольской школы № 2. Егор Черемшанов из Мончегорского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа успешно выступил в компетенции «Карвинг» (категория «Школьники») и завоевал бронзовую медаль.

Виталий Заруцкий, Андрей Паршенков и Виолетта Миронова из Минькинской коррекционной школы-интерната признаны призерами в категории «Школьники» в компетенциях «Медицинский и социальный уход», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Массажист».

Почётной грамоты губернатора Мурманской области удостоен Вячеслав Малков – директор Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, являющегося Региональным центром движения «Абилимпикс».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Благодарственные письма губернатора Мурманской области за активное участие в движении «Абилимпикс», профессиональное мастерство и подготовку на высоком уровне победителя и призеров VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» получили: учитель профессионально-трудового обучения Кольской школы №2 Павел Ерофеев, преподаватель Мурманского медицинского колледжа Константин Лях, воспитатель Минькинской коррекционной школы-интерната Людмила Деревягина, мастер производственного обучения Мончегорского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа Вера Подлеснова техник по техническим средствам обучения Минькинской коррекционной школы-интерната Степан Зарубин, заместитель директора Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Андрей Савенков.