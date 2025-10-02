Вручены премии и стипендии главы города Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Детской театральной школе областного центра состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню города Мурманска. В рамках праздника прошли награждения победителей городского конкурса детского рисунка «Я люблю мой город», вручение стипендий главы города Мурманска молодёжи, а также награждения сотрудников учреждений культуры города и области премией за личный вклад в развитие культуры и искусства. Участие в мероприятии приняли врип главы города Мурманска Иван Лебедев.

Мероприятие началось с видеозаставки и чтения стихов Сергея Гронского, посвящённых любви к Мурманску, после чего ведущие подчеркнули особенный характер и историю города, а также выразили благодарность его жителям за их труд и творческий вклад.

Особое внимание было уделено юным талантам — лауреатам конкурса детского рисунка «Я люблю мой город». Девочки и мальчики разных возрастов создали яркие работы, отражающие любовь и гордость за родной город. Победительницей стала шестилетняя воспитанница детского сада №15 София Секретаренко с работой «Мечты сбываются!».

За многолетний добросовестный труд, активное участие в организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации Иван Лебедев вручил знак отличия Федерального архивного агентства — нагрудный знак «Почётный архивист» Ирине Руденко, начальнику архивного отдела ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска».

Следующим этапом торжества стало чествование студентов учебных заведений среднего и высшего профессионального образования города Мурманска, добившихся высоких успехов в учёбе, спорте, общественной деятельности и культурной жизни, в том числе стипендиатов и лауреатов конкурса «Студент года».

Обладателями премии главы города Мурманска за личный вклад в развитие культуры и искусства города стали:

Веслава Балева, директор МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска».

Светлана Бобрицкая, лектор-искусствовед ГОАУК «Мурманская областная филармония».

Алена Веко, директор МБУ ДО г. Мурманска Первомайского Дома детского творчества.

Ольга Вовк, МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска».

Любовь Жукова, хормейстер народного самодеятельного коллектива украинской песни «Лелеки» МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска».

Алексей Кинк, артист ГОАУК «Мурманский областной драматический театр»

Екатерина Крюкова, заместитель директора по основной деятельности ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

Мария Пысина, преподаватель МАУ ДО города Мурманска «Детская театральная школа».

Любовь Рыженко, преподаватель МБУ ДО города Мурманска «Детская школа искусств №4».

Елена Химчук, директор ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30956&page=1