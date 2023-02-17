ВС РФ в районе города Херсон уничтожили четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 16 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS», три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе населённого пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено самоходная гаубица «Акация» и гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе города Херсон, населённых пунктах Дудчаны и Берислав поражено четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах. В районе города Полтава уничтожено хранилище горюче-смазочных материалов для военной техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Жовтневое Луганской Народной Республики, Александровка, Новомайорское, Владимировка Донецкой Народной Республики, Коновалова, Яблоково Запорожской области, Каланчак Херсонской области и Кисловка Харьковской области».

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