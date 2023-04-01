Удивительные люди нашей планеты: 80-летний владелец кафе в Токио, пожилой индиец и художник из ОманаМиграционный приток в Мурманскую область снижается
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 09:00

ВС РФ в районе н.п. Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 31 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 76-ти районах.

В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:00«Позвоните Мышкину». Художественный фильм (16+)01:30«Медленное ТВ-Камин».05:30«Улыбка лиса». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 вакансий для мурманчан, которые не хотят стоять в пробках по утрам-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар укрепился почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Офисы АО «АтомЭнергоСбыт» перейдут на «зелёную» энергию с 1 апреля-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика