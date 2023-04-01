ВС РФ в районе н.п. Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 31 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 76-ти районах.

В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области».

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