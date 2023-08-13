ВС России нанесён групповой удар высокоточным оружием по военному аэродрому в районе н.п. Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 12 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «11 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населённого пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожены свыше 110-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии в течение прошедших суток отражено три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых отрядов 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126-ти районах.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражён передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. В районах города Запорожья и населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Покровское Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолётов, 245 вертолётов, 5683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11249 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12189 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil