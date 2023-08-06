ВС России нанесено поражение 126-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138-ми районах Украины

На Донецком направлении потери противника составили до 230 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также противотанковая пушка «Рапира».

Министерство обороны Российской Федерации 5 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобождён населённый пункт Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, штурмовыми отрядами в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области. В районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также противотанковая пушка «Рапира».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 210 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Уничтожены более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 126-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138-ми районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. В районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Меловатка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Семигорье, Зайцево, Спорное, Берестовое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Чистополье, Токмак, Тарасовка, Новозлатополь Запорожской области, Малая Лепетиха и Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолётов, 245 вертолётов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12071 единица специальной военной автомобильной техники».

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