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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 22:25

ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины

Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «утром 5 декабря т.г. киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолётов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.

Ещё четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены.

В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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