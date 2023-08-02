ВС России нанесли поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах Украины

Потери противника за сутки на Донецком направлении составили свыше 345 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», пять самоходных артиллерийских установок «Krab» польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря. Кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск, успешно отражены восемь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 345 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», пять самоходных артиллерийских установок «Krab» польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США.

Также, в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток», нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка, Макаровка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Яблоневое Запорожской области. За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 220 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одна «Bradley» производства США, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также пушка «Гиацинт-Б».

В районе населённого пункта Раздольное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, в лесном массиве «лес Попов» Сватовского района Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

В районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики, Дружелюбовка Харьковской области, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

В течение суток уничтожены более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

Также, в районе населённого пункта Стецковка Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Залиман Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Спорное, Берестовое, Кременец, Вольное Донецкой Народной Республики, Мичурина, Балочки, Конские Раздоры Запорожской области, Старая Збурьевка, Раденск и Новая Каховка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil