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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.23 09:00

ВС России сбили три украинских самолёта Су-25 в зоне спецоперации

Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также пять пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 28 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск умелыми действиями при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.  Суточные потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также пять пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 138 районах. Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены: 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новодружеск, Верхнекаменка, Золоторевка Луганской Народной Республики, Александровка, Верхнеторецкое, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Вербовое и Пшеничное Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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