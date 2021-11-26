Все - на домашний матч хоккейного клуба «Мурман»!

Уже завтра, 27 ноября, в Мурманске на стадионе «Строитель» в 13.00 состоится первый домашний матч ХК «Мурман» в рамках XXX Чемпионата России по хоккею с мячом. Мурманчане сразятся с командой «Волга» из Ульяновска. Это будет зрелищная игра! Но и, помимо этого, болельщикам будет, чем заняться: они увидят шоу этнических барабанов, запланировано выступление изящных фигуристок, барабанщиц «Crazy army», а также саксофонистки.

Для детей организаторы приготовили сладкую вату, а для взрослых - полевую кашу и горячий чай. Гвоздём программы станет лотерея, победителю которой достанется главный приз - мобильный телефон «Samsung Galaxy».

Приходите и поддержите гордость Мурманска – единственную спортивную команду, выступающую в Суперлиге! Вход будет осуществляться по QR-коду, ПЦР-тесту или медотводу.

Также отметим, что гости мероприятия смогут увидеть отремонтированные помещения стадиона «Строитель». На средства, выделенные партнерами клуба, и под руководством специалистов АО «ММТП» впервые за последние годы была выполнена их реконструкция. В дизайне использованы цвета хоккейной команды и АО «ММТП».

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнёров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.