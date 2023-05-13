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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.23 09:00

Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено

Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 12 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в течение ночи в районе населённого пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики.

В течение ночи в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики ликвидировано две диверсионно-разведывательные группы.

За сутки уничтожены более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах.

За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.

На Соледарском тактическом направлении противник вчера провёл наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 километров. Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями «Южной» группировки российских войск занят рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища.

Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.

Уничтожены более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение последних суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки поражено 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

В районе населённого пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Также, в районе населённого пункта Никополь Днепропетровской области уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Кроме того, уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кривошеевка, Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Авдеевка, Часов Яр Донецкой Народной Республики, Каменское, Токмак, Пологи Запорожской области, Голая Пристань и Збурьевка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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