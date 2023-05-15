Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

На Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 145 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружёнными Силами Российской Федерации в районах населённых пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Кисловка, Тимковка, Берестовое, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск.

Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск.

Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

Отражая атаки противника, мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии российских Вооружённых сил.

Подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными.

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.

Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника.

Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 украинских военнослужащих.

В полосе ответственности 6-й дивизии отражена атака штурмовых групп противника при поддержке трёх танков и четырёх боевых машин пехоты. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 24 самолётовылета. Артиллерией группировки выполнены 107 огневых задач.

Всего на Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Водяное, Никольское, Шевченко, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Полтавка и Малая Токмачка Запорожской области.

В районе населённого пункта Сладкое Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон».

Кроме того, в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 114-ти районах.

В районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Также, в районах населённых пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Преображенка Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Голая Пристань Херсонской области, Кирилловка, Спорное, Веселое, Ямполовка, Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Оборотновка Луганской Народной Республики, Петровка и Жовтневое Харьковской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil