Все больше клиентов Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск выбирают автоматизированные способы взаимодействия с компанией

С начала 2023 года число обращений по заочным каналам выросло на 24% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Таким образом, свыше 73% обращений поступают в Филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск через дистанционные каналы связи. А это более 520 тысяч обращений с начала года, сообщает пресс-служба компании.

Среди лидеров по росту использования стала электронная квитанция. Так, с января на 10% выросла доля клиентов, подключивших электронную квитанцию и успевших оценить удобство и скорость сервиса, а также возможность оплаты без комиссии.

«Рост популярности заочных каналов общения отражает стремление клиентов к удобству и простоте взаимодействия. Мы понимаем важность быстрых коммуникаций и делаем на это акцент, чтобы помочь всем клиентам решать любой вопрос без необходимости личного посещения офисов», – подчеркнули в руководстве АО «АтомЭнергоСбыт».

В рамках этой стратегии компания «АтомЭнергоСбыт» продолжает развивать дистанционные сервисы и улучшать качество предоставляемых услуг. В то же время, для клиентов, предпочитающих личное общение, компания продолжает обновлять свои офисы и создавать комфортные офлайн-площадки.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск АО «АтомЭнергоСбыт».