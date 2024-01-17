Все больше компаний вводят реферальные рекрутинговые программы

Уже в каждой второй компании действуют реферальные рекрутинговые программы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Кадровый голод заставляет работодателей задействовать самые разные каналы привлечения кандидатов. В 36% компаний реферальные рекрутинговые программы действуют при подборе на все вакансии компании, ещё в 16% — на некоторые позиции.

Чаще всего эйчары пользуются реферальными программами при подборе квалифицированных рабочих, программистов, разнорабочих, менеджеров по продажам, высококвалифицированных или «узких» специалистов и сотрудников на массовые позиции.

16% компаний, где уже несколько лет действуют рекрутинговые реферальные программы, увеличивали денежный бонус за нанятого сотрудника в 2023 году. 67% сохранили размер выплат на уровне 2022 года.

За два года число работодателей, пользующихся рекомендациями действующих сотрудников в найме, увеличилось с 45 до 52%.

Вакансии, при подборе на которые действует рекрутинговая реферальная программа (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Квалифицированные рабочие.

2. IT-специалисты.

3. Разнорабочие.

4. Менеджеры по продажам.

5. Высококвалифицированный персонал/«узкие» специалисты.

6. Массовые профессии.

Время проведения опроса: 14 декабря 2023 — 10 января 2024 года.