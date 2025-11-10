Всё больше молодёжи в муниципалитетах нашего региона подключается к КВН-движению

8 ноября в России ежегодно отмечают Международный день Клуба веселых и находчивых, поэтому одной из тем оперативного совещания в региональном правительстве стало развитие КВН в регионе.

«За последние годы движение выросло с уровня любительских игр до участия наших команд в Высшей лиге Международного союза КВН. Это серьёзный результат, который говорит сам за себя. За последние три года финансирование КВН-движения увеличилось в два раза – с 12 до 23 миллионов рублей ежегодно. И мы будем эту поддержку сохранять», – сказал Андрей Чибис.

Сегодня в регионе создано более 50 команд — школьных, студенческих, корпоративных. Всего в движении задействованы более 1000 участников, а игры собирают полные залы, также насчитывается свыше 35 тысяч просмотров онлайн.

КВН развивается не только в Мурманске, но и Кировске, Североморске, Кандалакше, Апатитах, Мончегорске, Заполярном, Оленегорске, Заозерске. Всё больше молодёжи в муниципалитетах подключается к движению, создаются новые команды и клубы.

«Важно и то, что в КВН активно включаются предприятия региона – такие как «ФосАгро», «Кольская АЭС», «Оленегорский ГОК», 35-й судоремонтный завод, МЧС, медицинские организации, колледжи и университеты. Отдельно отмечу инклюзивное направление. У нас действует сразу несколько инва-команд, которые успешно выступают не только у нас, но и на федеральных площадках. Это уникальный пример того, как через творчество люди с особыми возможностями становятся частью большой, дружной команды», – отметил губернатор.

Подробнее в докладе председателя комитета молодежной политики Марии Чернышевой.

