Всё больше родителей — за раннее трудоустройство подростков

Всё больше родителей высказываются за ранее приобщение к труду своих детей: 4 из 10 считают, что ребёнок может начать подрабатывать с 14 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет.

4% родителей считают, что ребёнок может начинать работать до 12 лет, а 9% допускают труд с 12—13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14—15 лет (39%).

26% россиян поддерживают трудоустройство с 16—17 лет, а каждый восьмой (12%) уверен, что работать можно только с 18 лет. Ещё 7% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.

Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (41%), тогда как среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14-ти (36%) и с 16 лет (34%).

Все больше родителей поддерживают раннюю социализацию подростков: доля тех, кто считает допустимым труд до наступления 16 лет, выросла на 8 п.п. за год Эти тенденции находят отражение и в законодательстве — недавно принятые поправки к ТК закрепляют право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.

Время проведения опроса: 6 — 11 апреля 2025 года.