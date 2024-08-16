Всё больше россиян уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени

33% работодателей и 31% россиян уверены в том, что Трудовой кодекс защищает их интересы в равной мере. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob.ru» после исследования, в котром приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

По мнению каждого девятого россиянина, ТК РФ сегодня в основном защищает интересы сотрудника. 30% россиян считают, что трудовое законодательство в РФ в большей степени — на стороне работодателя. 31% говорит, что интересы работодателя и сотрудника в современном мире защищены в равной степени. Причём доля граждан, уверенных в том, что паритет наконец-то соблюден, стала превалировать впервые — раньше россияне склонны были думать, что у работодателя больше прав.

Каждый третий мужчина считает, что ТК РФ защищает права работодателя. 35% женщин уверены, что у нанимателя и работника — равные права.

Граждане 35—44 лет уверены в том, что права сотрудника и работодателя защищены в равной степени чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Россияне старше 45 лет чаще остальных считают, что трудовое законодательство ориентировано на работодателя (37%).

Больше всего уверенных в приоритете интересов работника — среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Как правило, чем выше заработок, тем выше осведомленность в нюансах ТК РФ и возможностях отстоять свои права в трудовых спорах.

Основной тренд последних лет — на равноправие. Только 8% представителей кадровых служб заявили, что Трудовой кодекс на стороне компаний. По сравнению с опросом 11-летней давности таких стало на 13 процентных пунктов меньше (в 2013 году — 21%), а тех, кто уверен, что права сотрудников и работодателей защищены в равной степени, — на 14 п.п. больше. О равном соблюдении интересов сейчас заявили в каждой третьей компании. Права работника в приоритете — уверены представители 45% предприятий и организаций.

Время проведения опроса: 5—12 августа 2024 года.