Всё больше россиян верят в искусственное происхождение коронавируса

Минобороны РФ допустило причастность США к возникновению пандемии COVID-19. Россияне также всё чаще придерживаются мнения об искусственном происхождении коронавируса: сегодня в этом убеждены 6 из 10 респондентов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

С точки зрения 61% опрошенных, COVID-19 был создан в лаборатории. При этом по сравнению с прошлым годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, теория об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной. Только 13% сегодня не сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку.

Конспирологических теорий о происхождении коронавируса респонденты старше 45 лет придерживаются почти вдвое чаще опрошенных до 34 лет (67% против 39% соответственно). Кроме того, тех, кто разделяет мнение о создании COVID-19 в лаборатории, почти в полтора раза больше среди убежденных «антиваксеров», чем среди однозначных сторонников прививок (71% против 50%). Мужчины уверены в искусственном происхождении инфекции чаще женщин (65% против 56%).