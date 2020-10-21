За девять месяцев 2020 года число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Мурманской области выросло почти в два раза и составило 22,5 тысячи. По количеству открытых на 1 октября ИИС наш регион занимает шестое место по Северо-Западу, а по уровню распространения таких счетов среди населения Мурманская область по-прежнему четвертая в России. Такие данные приводит Московская биржа.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, ИИС – это счёт для операций с ценными бумагами, открыть который могут брокеры и управляющие, имеющие лицензию. Этот финансовый инструмент позволяет гражданину при открытии счета выбрать одну из двух налоговых льгот. В первом случае инвестор, имеющий официальный доход и уплачивающий с него налог на доходы физических лиц, вправе вернуть 13% от суммы, которую внёс на счёт, но не более 52 тысяч рублей в год. Во втором случае от уплаты налога освобождается весь доход, который удалось заработать с помощью инвестиций через этот счёт. Тогда наличие официального дохода необязательно. Чтобы получить любой из вычетов, нужно открыть ИИС и не закрывать его в течение трёх лет. При досрочном расторжении договора инвестор лишается права на получение налоговой льготы и обязан вернуть государству полученное ранее возмещение.

«Всё больше северян интересуется инвестированием на рынке ценных бумаг. Этому способствует повышение уровня финансовой грамотности и снижение ставок по банковским вкладам. Однако стоит помнить, что ИИС – инструмент рисковый, доход по нему не гарантирован, на средства на счёте не распространяются гарантии Агентства по страхованию вкладов», - сказал управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Климов.

Жители Мурманской области, желающие освоить принципы безопасного инвестирования, выбрать исходя из потребностей и целей инвестиционную стратегию, а также научиться оценивать риски и защищать свои права могут принять участие в бесплатных онлайн-лекциях «Грамотный инвестор – руководство к действию». Эти занятия, приуроченные к Международной неделе инвесторов, организованы Банком России с 19 октября по 1 ноября 2020 года.