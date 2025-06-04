Всё чаще выпускники школ предпочитают учиться в Мурманской области - Сергей Дубовой

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о подготовке к началу приёмной кампании Мурманского арктического университета 2 июня на оперативном совещании рассказала первый проректор Мария Князева.

Мурманский арктический университет включает десять институтов и факультетов, два колледжа в Мурманске и три филиала – в Полярном, Кировске и Апатитах. Как сообщила первый проректор, в рамках 32 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей реализуются 200 образовательных программ среднего профессионального и высшего образования. Из них 80 % программ относятся к топ-20 образовательных направлений Мурманской области, определенным в рамках плана «На Севере – жить!».

20 июня начнётся набор на 97 образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Общее количество бюджетных мест в этом году составляет 1025. Из них 844 – на бакалавриат и специалитет, 181 – магистратура и аспирантура. Лидирующими по количеству бюджетных мест являются инженерно-технические направления. Среди социально-гуманитарных лидирует педагогическое образование. Окончание приема документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета независимо от формы обучения – 25 июля.

На целевой приём в 2025 году выделено 235 бюджетных мест, что составляет 23% от общего объема бюджетных мест. Особое внимание уделяется в Университете участникам СВО и их детям. В этом году для этой категории поступающих предусмотрена отдельная квота в объеме 102 бюджетных мест. Абитуриентам предоставлена возможность подать документы в МАУ через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» или лично в офисах приемной комиссии.

«С этого года для усиления поддержки активной и талантливой молодёжи Мурманской области МАУ учитывает участие во Всероссийском «Движении Первых», результаты обучения по программам дополнительного образования Школы для одарённых детей «А-Элита», Центра «ВОИН», Научно-просветительской школы«Ориентация – Арктический университет», – добавила Мария Князева.

При поддержке правительства Мурманской области и индустриальных партнеров МАУ участвует в федеральной программе «Приоритет-2030», федеральном проекте «Профессионалитет», реализует грант Минпромторга Российской Федерации на создание Арктического центра морских инженерных разработок и приступил к реализации масштабного проекта по созданию Кампуса мирового уровня.

Благодаря поддержке наблюдательного совета вуза под председательством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, правительства Мурманской области и индустриальных партнеров, динамично развивается инфраструктура МАУ: одобрено строительство нового студенческого общежития на 200 мест в рамках реализации проекта компании «ФосАгро» по развитию апатитского филиала МАУ; предусмотрено создание 12 лабораторий в филиале и подземного учебного полигона для практической подготовки студентов в условиях реального производства, проводятся работы по созданию Берегового учебно-тренажерного центра (БУТЦ), для обучения курсантов МАУ и членов экипажей морских судов запланировано строительство и модернизация Центра морской конвенционной подготовки.

Ознакомиться с правилами приёма и программами, задать все интересующие вопросы можно будет 14 июня на Дне открытых дверей в МАУ и 27 июня на Фестивале «Арктический берег», где будет работать наша палатка», – уточнила первый проректор.

В обсуждении вопроса принял участие и председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил:

— В последние годы системе образования региона уделяется большое внимание. Учебные программы формируются с учётом запроса рынка труда, особенно это заметно в системе СПО. Меняется инфраструктура образовательных организаций, в том числе с участием крупных работодателей, которые заинтересованы в профессиональных кадрах. В соответствии с запросами и перспективами развития промышленных предприятий, в колледжах и вузах открываются новые направления подготовки, расширяется система поощрения талантливой молодёжи. Важно, что эти меры дают положительный результат – всё чаще выпускники школ предпочитают учиться в Мурманской области.

Фото (пресс-служба Мурманского арктического университета): https://gov-murman.ru/info/news/547831/#&gid=1&pid=1