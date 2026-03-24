Март устанавливает рекорды: в среднем по Мурманской области декадная температура воздуха превысила свою климатическую норму на 7°С
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.26 09:30

«Всё для Победы!»: десятки единиц техники, 50 километров оптоволокна и один миллион рублей от мурманского пенсионера

Жители Заполярья продолжают поддерживать бойцов на передовой. Очередная партия груза собрана правительством Мурманской области, администрацией Кольского района и активистами Народного фронта.

В составе – десятки переносных и автомобильных радиостанций, блоки питания, антенны, зарядные устройства. Всё то, что так необходимо на линии боевого соприкосновения в условиях ограничения связи, уже доставлено на константиновское и покровское направления.

Для восстановления связи по просьбе наших военнослужащих Народный фронт закупил и передал 50 километров оптоволоконного кабеля. А ещё для души и тепла – детские письма, сладости и носочки, с любовью связанные мурманскими мастерицами.

Ещё одну заявку от бойцов Народный фронт исполнит благодаря мурманскому пенсионеру, который перевёл на региональный сбор «Всё для Победы!» один миллион рублей. На эти средства будет приобретён тепловизионный прицельно-наблюдательный комплекс для наших пограничников.

 

 

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
