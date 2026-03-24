«Всё для Победы!»: десятки единиц техники, 50 километров оптоволокна и один миллион рублей от мурманского пенсионера

Жители Заполярья продолжают поддерживать бойцов на передовой. Очередная партия груза собрана правительством Мурманской области, администрацией Кольского района и активистами Народного фронта.

В составе – десятки переносных и автомобильных радиостанций, блоки питания, антенны, зарядные устройства. Всё то, что так необходимо на линии боевого соприкосновения в условиях ограничения связи, уже доставлено на константиновское и покровское направления.

Для восстановления связи по просьбе наших военнослужащих Народный фронт закупил и передал 50 километров оптоволоконного кабеля. А ещё для души и тепла – детские письма, сладости и носочки, с любовью связанные мурманскими мастерицами.

Ещё одну заявку от бойцов Народный фронт исполнит благодаря мурманскому пенсионеру, который перевёл на региональный сбор «Всё для Победы!» один миллион рублей. На эти средства будет приобретён тепловизионный прицельно-наблюдательный комплекс для наших пограничников.

