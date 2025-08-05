«Всё для Победы!»: Мурманская область передаёт более 3,5 тонны помощи мирным жителям и военнослужащим нашего региона в зону СВО

Традиционный вклад в поддержку наших военных внесли представители Центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области, которые закупили рации. Рыболовецкий колхоз «Мурман» передал более 2 тонн сетей, которые очень востребованы в зоне СВО. Эта партия будет направлена на обустройство «дороги жизни».

Региональное отделение Народного фронта совместно с волонтёрами, активистами комитета семей воинов Отечества Мурманская области отправляют очередную партию гуманитарной помощи весом более 1,5 тонны мирным жителям в город Белгород.

Традиционный вклад в поддержку наших военных внесли представители Центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области, которые закупили рации. Рыболовецкий колхоз «Мурман» передал более 2 тонн сетей, которые очень востребованы в зоне СВО. Эта партия будет направлена на обустройство «дороги жизни».

Тем временем очередная благодарность за поддержку всем неравнодушным жителям региона поступила от бойцов группировки «Север» из зоны СВО.

Любой может присоединиться к проекту Народного фронта «Всё для Победы!» и поддержать наших земляков – защитников новых регионов России, которые так нуждаются в нашей помощи.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241445