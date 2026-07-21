«Всё для Победы!»: неравнодушные мурманчане передали бойцам стройматериалы на сумму свыше 90 тысяч рублей

О потребности в строительных материалах представителям Народного фронта сообщили пограничники. Обустроить блиндажи и организовать быт на новых локациях без них никак. В постоянно меняющихся реалиях полевой жизни заранее почти невозможно предугадать точную необходимость в стройматериалах, потому такой помощи бойцы рады всегда.

Тридцать килограммов гвоздей, молотки, лопаты и 150 метров кабеля: неравнодушные мурманчане передали бойцам стройматериалы на сумму свыше 90 тысяч рублей.

О потребности в строительных материалах представителям Народного фронта сообщили пограничники. Обустроить блиндажи и организовать быт на новых локациях без них никак. В постоянно меняющихся реалиях полевой жизни заранее почти невозможно предугадать точную необходимость в стройматериалах, потому такой помощи бойцы рады всегда.

Закупили всё необходимое и передали в Народный фронт наши давние друзья – представители Центра стройматериалов Мурмана, на постоянной основе помогающие военнослужащим в зоне СВО.

В настоящее время эта партия уже доставлена в пункт назначения.

Помочь бойцам может каждый. Присоединяйтесь к региональному сбору Народного фронта «Всё для Победы!».

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-69761571_456241929