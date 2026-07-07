«Всё для Победы!»: неравнодушные мурманчане продолжают помогать тем, кто нуждается в поддержке

Существенный вклад в формировании очередной партии гуманитарного груза в очередной раз внесли представители Мурманского индустриального колледжа, регулярно приносящие в Народный фронт помощь для военных.

Существенный вклад в формировании очередной партии гуманитарного груза в очередной раз внесли представители Мурманского индустриального колледжа, регулярно приносящие в Народный фронт помощь для военных.

Полевые печи, собранные студентами под чутким руководством наставников, уже стали визитной карточкой образовательного учреждения. Традиционно принесли и сладости к чаю.

Приобретение по просьбе медиков телевизоров для раненых бойцов, проходящих лечение и восстановление в госпиталях и больницах Мурманской области, тоже стало традицией для многих северян. Технику покупают не только предприниматели, но и представители других профессий. Зная, что потребность в телевизорах есть всегда, неравнодушные жители региона приносят их в региональное отделение Народного фронта на постоянной основе.

Поддержать наших парней в зоне СВО может каждый. Присоединяйтесь к региональному сбору Народного фронта «Всё для Победы!».

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-69761571_456241916