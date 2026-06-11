«Всё для Победы!»: почти сто килограммов - мурманские предприниматели закупили для бойцов очередную партию гуманитарного груза
Шуруповёрты, электрорубанки, циркулярные пилы, мешки под строительный мусор и тысячи различных саморезов и гвоздей. Всё это жизненно необходимо для обустройства блиндажей и в целом быта на передовой.
В зоне СВО в постоянно меняющихся реалиях полевой жизни заранее почти невозможно предугадать точную необходимость в стройматериалах, потому такой помощи бойцы рады всегда.
Закупили всё необходимое и доставили в мурманское областное отделение Народного фронта представители Центра стройматериалов Мурмана, на постоянной основе помогающие военнослужащим.
В настоящее время эта партия помощи уже доставлена на Херсонское направление.
Помочь бойцам может каждый. Присоединяйтесь к региональному сбору Народного фронта «Всё для Победы!».
Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241897