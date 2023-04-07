«Всё для Победы»: сотрудники Мурманскстата поддерживают участников СВО

Сотрудники Мурманскстата продолжают участвовать в оказании помощи в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Всё для Победы».

На этот раз специалисты регионального статистического ведомства собрали и передали в Храм Святого Владимира три десятка жестяных банок, которые в умелых руках были превращены в окопные свечи.

Продолжается перечисление денежных средств по QR-коду Росстата, их общее количество превысило 100 тысяч рублей.

Фото: https://vk.com/im?sel=63726350&z=photo-188169427_457240092%2Falbum-188169427_00%2Frev