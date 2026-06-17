«Всё для Победы!»: жители Мурманской области передали на передовую ещё два автомобиля

Второй автомобиль – это подарок от полярнозоринского подразделения Федерального медико-биологического агентства. Он уже доставлен представителями Народного фронта на Донецкое направление. Это не просто машина, а специализированное подготовленное и оборудованное транспортное средство, которое предназначено для спасения жизней.

Этот машина марки «Лансер», переданная в Народный фронт региональным Управлением Росреестра, долгое время служила верой и правдой его коллективу: возила руководителя и государственных земельных инспекторов по всей Мурманской области по рабочим вопросам. Теперь ей предстоит выполнять задачи сводного полка Северного флота в зоне СВО.

Как отмечает vk.com/nf_murmansk51, эта машина уже пятая, отданная организацией в помощь нашим защитникам.

Второй автомобиль – это подарок от полярнозоринского подразделения Федерального медико-биологического агентства. Он уже доставлен представителями Народного фронта на Донецкое направление. Это не просто машина, а специализированное подготовленное и оборудованное транспортное средство, которое предназначено для спасения жизней.

Помочь бойцам может каждый, присоединяйтесь к региональному сбору Народного фронта «Всё для Победы!».

Фото и видео: https://vk.com/nf_murmansk51?z=video-69761571_456241902%2F491cde13a2b954c7ce