Все энергоблоки 4 Кольской АЭС работают в штатном режиме

28 августа в 13.04 энергоблок №4 Кольской АЭС был включён в сеть. В течение 24 дней из-за диспетчерских ограничений он находился в «холодном резерве».

На сегодняшний день энергоблоки №№ 1, 2, 3 и 4 Кольской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком – 1160 МВт, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.