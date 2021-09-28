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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.21 12:30

Все гостиницы в Мурманске заняты – это говорит о высокой загрузке – Андрей Чибис

27 сентября, во Всемирный день туризма, в правительстве Мурманской области прошло первое заседание регионального совета по туризму в обновлённом формате под председательством губернатора Андрея Чибиса. В состав совета, помимо главы региона, вошли заместитель губернатора Ольга Кузнецова, руководитель областного комитета по туризму Александр Елисеев, ректор МАГУ Ирина Шадрина, представители туристической индустрии Заполярья и профессиональных ассоциаций. В режиме видеосвязи к дискуссии присоединились руководители региональных ведомств и институтов развития, главы муниципалитетов, деятели турбизнеса и науки.

Открывая заседание, Андрей Чибис поздравил коллег с международным профессиональным праздником и отметил, что в Мурманской области туризм превратился в динамично развивающуюся отрасль экономики.

«Официальные доходы туристического бизнеса за два года – более 5 миллиардов рублей. Все гостиницы в Мурманске заняты – это говорит о высокой загрузке. По данным на 1 сентября 2021 года уже 300 тысяч туристов посетили Мурманскую область – в прошлом году у нас всего было 350 тысяч. С 2015 года доходы коллективных средств размещения выросли на 45%. Важно, что растёт количество операторов и создаётся новая инфраструктура. Акценты на дороги, на энергоснабжение локаций, куда тянутся туристы, - наш приоритет. В 2023 году в Мурманске появится новый аэропорт. Прорабатывается такое же решение по Апатитам. Всё, что касается инфраструктуры и средств размещения, – это для нас задача на ближайшие три года», – отметил губернатор.

Помимо этого, знаком развития отрасли глава региона назвал рост числа малых и средних предприятий, занятых в туризме. По словам Андрея Чибиса, треть резидентов Арктической зоны РФ из Мурманской области представляют бизнес в сфере туризма, и практически такая же пропорция наблюдается в заявках на «Гектар Арктики».

Также губернатор напомнил об инициативе Мурманской области по региональной аккредитации профессиональных гидов. Соответствующий федеральный закон вступит в силу только с 1 июля 2022 года, но в Заполярье уже сейчас экскурсоводы и проводники, подтвердившие свои компетенции, имеют право получить особый знак гида Мурманской области. Первые три знака и удостоверения к ним были вручены тут же, на заседании совета, аккредитованным гидам – Светлане Пурлицис, Елене Пурлицис и Владимиру Онацкому.

О ключевых инвестпроектах в сфере туризма рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Она, в частности, отметила, что каждый третий из проектов, находящихся сегодня в инвестиционном портфеле Мурманской области, относится к туристической отрасли – это 39 проектов на общую сумму 47,5 млрд рублей с созданием 3394 рабочих мест. В числе крупнейших – туристический комплекс «Валла-Тунтури» на полуостровах Рыбачий и Средний, «Новый Мурманск», четырёхзвёздочный туркомплекс «Ягель Вилледж» в Териберке, яхт-клуб в акватории Кольского залива. Планируется создать визит-центр в национальном парке «Хибины» и природный парк «Териберка». Огромное поле деятельности для малого и среднего бизнеса – формирование в регионе сети придорожного сервиса. Для проектов в сфере туризма открыт широчайший спектр мер государственной поддержки.

Важнейшая сторона процесса – обеспечение отрасли кадрами – была представлена в докладе ректора МАГУ Ирины Шадриной. Руководитель вуза отметила, что выпускники университета по специальности «Туризм» и филиала МАГУ в Кировске по специальности «Гостиничное дело» буквально нарасхват у работодателей. Андрей Чибис, в свою очередь, обратился к комитету по туризму с поручением составить прогноз потребности отрасли в кадрах, чтобы образовательные учреждения могли вести целевую подготовку студентов.

Широкое обсуждение вызвал доклад Андрея Гырли – студента Мурманского технологического колледжа сервиса. Ещё будучи школьником, Андрей с единомышленниками разработал проект автобусных маршрутов детского туризма по Кольскому краю, который стал победителем номинации «Моя гостеприимная Россия» конкурса «Моя страна – моя Россия». В этой связи губернатор обратил внимание членов совета на необходимость развития в регионе детского туризма в целях патриотического воспитания и профессиональной ориентации, а также вовлечения школьников в работу отрасли. Соответствующее поручение дано курирующему образование заместителю губернатора Юрию Фомину.

Глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев представил Концепцию развития туризма в регионе до 2026 года. Основные её пункты – наращивание турпотока в Заполярье до миллиона гостей в год, выстраивание единой системы подходов к развитию отрасли, активизация работы совета по туризму, повышение качества услуг, проведение регулярных исследований потребностей путешественников с целью выработки рекомендаций для бизнеса.

Подводя итоги заседания, Андрей Чибис призвал представителей туристической индустрии занимать более активную позицию.

«Коммуникация с комитетом есть, но, пожалуйста, не «слезайте» с него. Чтобы мы, принимая те или иные решения, начиная от линии электропередачи и заканчивая авиаперелётами, делали это ответственно, с учётом профессионального мнения, чтобы это давало максимальный эффект. Мы помогали, помогаем и будем помогать, но хочется делать это более целевым образом», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  по инициативе Андрея Чибиса заседания совета по туризму будут проводиться раз в месяц. Площадками для них станут различные туристические объекты области.

Кроме того, губернатор поддержал предложение комитета объявить 2022 год в отрасли годом экологического туризма.

 

 

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