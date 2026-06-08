Все издержки ложатся на конечного потребителя: для повышения энергоэффективности предприятий необходим комплексный подход и экономические стимулы

В конце прошлой недели Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл круглый стол для представителей регионального бизнеса по вопросам энергоэффективности предприятий. Участниками круглого стола стали представители крупнейших поставщиков и потребителей энергии на территории Мурманской области, а также поставщики услуг по внедрению систем энергосбережения, предлагающие комплексные решения для снижения потребления энергии на предприятиях региона.

Открывая встречу, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Алексей Колбасов отметил, что в последние годы тема энергоэффективности приобретает всё большую актуальность на фоне роста расходов компаний.

Современные подходы к повышению энергоэффективности носят комплексный характер и включают несколько ключевых направлений. Это модернизация сетей и оборудования, разработка систем автоматизированного контроля и учёта энергоресурсов, а также внедрение IT-решений для сбора и анализа данных.

Как отмечалось, в целом предприятия стремятся к тому, чтобы применять различные технологии для снижения энергопотребления производств, однако общая картина с энергоэффективностью в промышленном секторе по-прежнему остаётся неудовлетворительной.

Если крупные системообразующие предприятия способны регулярно инвестировать в обновление основных фондов, то для малого и среднего бизнеса полная замена парка оборудования требует колоссальных капиталовложений, которые не всегда окупаются в краткосрочной перспективе.

Также, как отмечалось, предприятия зачастую ограничиваются внедрением разрозненных решений. Установка одного энергосберегающего элемента не даёт значительного эффекта, если при этом, например, отсутствует система автоматизации и контроля.

Ещё одним фактором низкой динамики внедрения систем энергосбережения является относительно невысокая стоимость энергоресурсов. Сейчас государство сдерживает рост тарифов для населения и социально значимых предприятий через систему субсидий, однако реальная себестоимость производства и доставки энергии значительно выше того, что потребитель видит в квитанции. Таким образом, для крупных промышленных потребителей стоимость электроэнергии, тепла или газа не является критическим фактором, поэтому у руководства нет острой экономической мотивации вкладывать огромные суммы в долгосрочные энергосберегающие проекты. В результате предприятие зачастую потребляет избыточное количество ресурсов, а все издержки ложатся на конечного потребителя.

Фото предоставил пресс-центр Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.