Все к телевизорам! Владимир Путин скоро выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Владимир Путин, глава РФ, ранее отменивший свою поездку в Санкт-Петербург, через несколько часов обратится к россиянам с телеобращением в связи с эпидемией коронавируса.

«Президент отменил вылет в Санкт Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам… Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы», — сообщил пресс-секретарь.

Песков отметил, что такая потребность возникла после прошедших вчера совещаний, где обсуждались вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и вопросами поддержки россиян и страны на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.