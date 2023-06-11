Все катера ВСУ уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля «Приазовье»

Сегодня около 1.30 московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.

Министерство обороны Российской Федерации 11 июня опубликовало заявление, в котором департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Минобороны России сообщает, что «сегодня около 1.30 московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.

В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил.

В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря вёл разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат «RQ-4B Global Hawk» военно-воздушных сил США.

Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач».

Фото и видео: https://vk.com/mil