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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 09:00

«Все ключевые инициативы Мурманской области были поддержаны»: Андрей Чибис об итогах визита в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина

Два вице-премьера и несколько федеральных министров сопровождали председателя правительства России Михаила Мишустина в его рабочей поездке в Мурманскую область 21 октября. Помимо поднятия флага на атомоходе «Арктика», премьер-министр провёл в Мурманске несколько деловых мероприятий – совещание по развитию Севморпути, встречу с инвесторами Арктической зоны РФ, двусторонние переговоры с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Результатом этой работы, по словам главы региона, стал ряд принципиальных решений, крайне важных для Заполярья.

Так, председатель правительства уделил внимание проекту комплексной модернизации Мурманского транспортного узла.

«Мы принципиально получили поддержку на «докрутку» проекта с точки зрения увеличения его пропускной способности», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, Михаил Мишустин поддержал предложение Мурманской области об увеличении с 2021 года объёмов госзаказа на морскую геологоразведку.

«Это значит, что специалисты нашей Морской арктической геологоразведочной экспедиции получат работу. А это уникальные люди, уникальные суда с высокотехнологичным оборудованием. Важно, чтобы эти ресурсы не простаивали», – пояснил губернатор.

Помимо экономической повестки, предметом обсуждения стали также социальные вопросы. Один из них – возвращение к планам реновации гарнизонов и ЗАТО, отложенным из-за нехватки средств.

«Нам удалось договориться, что всё-таки с 2021 года мы начнём реализовывать мероприятия, связанные с изменением качества жизни на наших территориях, где проживают военные. И сегодня заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков вместе с моими коллегами объезжает наши ЗАТО, чтобы «сверить часы» и определить объекты, которые начнут финансироваться уже со следующего года», – сообщил Андрей Чибис.

Ещё один успех, как отметил губернатор, – полученное согласие на дополнительное федеральное финансирование модернизации системы здравоохранения Заполярья, прежде всего, областной больницы и онкодиспансера.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также, по словам Андрея Чибиса, удалось заручиться поддержкой Михаила Мишустина в наболевшем вопросе газификации Мурманской области, который обсуждается не первый год. Прямые поставки газа в регион, в частности, позволили бы существенно снизить тарифы на тепло для населения.

«Все наши ключевые задачи, все инициативы Мурманской области были поддержаны на уровне председателя правительства», – подчеркнул глава региона.

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