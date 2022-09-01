Все ключевые производства Мурманской области работают в штатном режиме

Сохранить стабильную экономическую ситуацию в Мурманской области позволяет реализация на всех уровнях власти антикризисных мер и оказание государственной поддержки, которую может получить как крупный бизнес, так и субъекты малого и среднего предпринимательства.

За 6 месяцев 2022 года регион показывает рост по промышленному производству, строительству, объёмам грузопереработки морскими портами и терминалами. Темпы по всем этим показателям выше, чем в среднем по России. Об этом вчера в ходе выездного заседания регионального правительства сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Главная проблема, с которой столкнулся бизнес по всей стране – поиск новых контрагентов для экспорта, замещение импортных составляющих в производственных цепочках и комплектующих. Мы стараемся решать эти проблемы. Находим партнёров в дружественных странах, частично переориентируем производства на внутренний рынок», – подчеркнула в своём докладе вице-губернатор.

Индекс промышленного производства в Мурманской области составил 109,7% – 14 место по России. Рост обусловлен увеличением производства цветных металлов, обеспечением транспортными средствами и оборудованием.

Объём экспорта товаров за первое полугодие увеличился на 54,5% (в 1,6 раза) и составил 4 млрд долларов США. При этом по России отмечается снижение экспорта товаров на 13 %.

На 3,5% возросли объёмы переработки грузов морскими портами и терминалами.

Инвестиции за I квартал года возросли на 21,2% (в 1,2 раза) – 24 место по стране, и превысили среднероссийский темп в 1,7 раза.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, с марта 2022 года в регионе приняты и действуют 49 дополнительных мер государственной помощи. Всего оказана поддержка на сумму более полумиллиарда рублей, что позволило обеспечить рост экономики и промышленности Мурманской области даже в таких сложных условиях.

Фото: https://gov-murman.ru