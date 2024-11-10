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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.24 12:00

«Все краски Севера»: областная детско-юношеская библиотека начала приём заявок на конкурс рукописной книги

В Мурманской области начался приём заявок на участие в XXVIII международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера».

Напомним, конкурс проводится Мурманской областной детско-юношеской библиотекой с 1997 года. Это один из самых массовых международных детских творческих проектов, в котором ежегодно участвуют сотни юных авторов. В разные годы в конкурсе принимали участие дошкольники, учащиеся школ, студенты, семьи, творческие объединения и коллективы из практически всех городов и населённых пунктов Кольского полуострова, а также регионов России, ближнего и дальнего зарубежья – всего более 40 тысяч авторов, представивших более восьми тысяч книг. В 2022 году конкурс завоевал спецприз «Премии Рудомино» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

В этом году в конкурсе предусмотрены номинации, посвящённые родным городам и посёлкам, бережному отношению к природе, культурным традициям разных стран и народов, здоровому образу жизни и истории Праздника Севера, а также коренным народам Севера. Ещё одна номинация этого года приурочена к 80-летию Великой Победы в Отечественной войне.

Конкурсные рукописные книги будут приниматься библиотекой до 20 февраля 2025 года, а церемония награждения юных писателей, подводящая итоги конкурса, состоится в апреле.

Подробности о номинациях и условиях участия можно найти на сайте областной детско-юношеской библиотеки.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в прошлом году участниками конкурса стали более 1400 юных авторов из России и ближнего зарубежья. Ребята представили почти 400 уникальных изданий. Всего на конкурс областной детско-юношеской библиотеки поступило 369 книг, избранные произведения участников конкурса хранит музей детской рукописной книги, работающий в библиотеке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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