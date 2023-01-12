«Все краски Севера»: юные северяне смогут создать собственную рукописную книгу

До 1 марта проходит приём заявок на участие в традиционном XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера». Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных северян создать литературное произведение на любую тему и оформить его в форме рукописной книги.

В конкурсе могут принять участие дошкольники от 5 лет, обучающиеся школ, студенты образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования до 21 года, а также семьи, участники творческих объединений, кружков, студий; библиотеки, авторские коллективы и коллективы авторов; детские центры творчества, детские художественные школы и школы искусств, иные детские организации из Мурманской области, других регионов и стран.

В этом году объявляются следующие номинации:

– «Слово о Мурманском крае: к 85-летию Мурманской области» – о городах и живописных уголках Кольского края, о живущих здесь людях и самых интересных событиях;

– «Заповедная страна» – об экологических проблемах современного мира, природных заповедниках и туристических маршрутах Мурманской области или своего родного края;

– «О себе и о других» – номинация посвящена знакомству с культурой, литературой, традициями разных народов Российской Федерации и разных стран;

– «Мой сильный маленький народ» – произведения о жизни, быте, культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера;

– «Литературные подарки: к 55-летию Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой» – авторские повести, сказки и стихи на разные темы, которые станут замечательными подарками к юбилею учреждения.

Церемония награждения юных писателей состоится 21 апреля. Подробнее об участии можно узнать на сайте библиотеки.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в учреждении работает музей детской рукописной книги, который был создан для знакомства с лучшими, интересными работами и книгами-победителями конкурса детской рукописной книги, с 1997 года проводимого библиотекой при поддержке правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru