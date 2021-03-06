«Всё лучшее, что делает любой мужчина, он делает ради вас», - накануне 8 Марта Андрей Чибис поздравил северянок со сцены областной филармонии

Накануне Международного женского дня 8 Марта в Мурманской областной филармонии прошёл торжественный вечер, гостьями которого стали жительницы Заполярья, заслужившие почёт и уважение своим трудом на благо родного края.

Праздник начался с выступления музыкантов мурманской студии этнических барабанов «DrumTamTam». Затем к собравшимся в зале женщинам со словами поздравления обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня женщины ничем не уступают мужчинам. Есть женщины-политики, женщины-военные, женщины-пилоты, словом, женщины сегодня всюду. Но в отличие от нас, мужчин, активно работая, вы ещё успеваете быть добрыми, внимательными, заботливыми жёнами и матерями. И какое бы внимание вам ни уделяли, совершенно очевидно, что вы всегда заслуживаете большего. Всё лучшее, что делает любой мужчина, он делает ради женщин, ради вас. Огромное вам спасибо за терпение, за то, что вы делаете для семьи, всегда очень разумно помогая, подталкивая и поддерживая своих мужчин, стимулируя их на новые победы и свершения!», - сказал глава региона, пожелав женщинам Мурмана здоровья, счастья и постоянного внимания.

Пятнадцать северянок получили Благодарственные письма губернатора. Среди них – медики и юристы, сотрудники полиции и Росгвардии, работники культуры и социальных учреждений.

Подарком для виновниц торжества стала яркая концертная программа от ансамбля эстрадной песни «Тоника» и вокальной группы «Пятеро», сообщает региональное Министерство информационной политики.