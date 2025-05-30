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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 10:00

Все меры поддержки и спецпроекты у нас направлены на то, чтобы привлечь кадры в Арктику - Андрей Чибис

В рамках традиционного отчёта о работе правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис 28 мая представил парламентариям результаты реализации региональных программ, направленных на сохранение устойчивости рынка труда в Кольском Заполярье.

В регионе отмечалась высокая потребность в педагогах, благодаря 20 существующим мерам поддержки за последние два года в систему образования Мурманской области привлекли около 1,5 тысяч педагогов, вдвое уменьшилось число вакансий, что снизило существующий кадровый дефицит. Средняя зарплата педагогического состава с 2014 года выросла в 2 раза и занимает 3-е место по СЗФО.

Также в Мурманской области реализуется одна из лучших в России практик по социальной поддержке медицинских работников. В числе 20-ти мер поддержки, есть такие уникальные, как программа «Свой дом в Арктике». В ее рамках сотрудникам медицинских организаций предоставляют сертификат до 1 млн рублей на строительство/приобретение дома на первичном рынке или домокомплекта для строительства, а также единовременные социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. В результате указанных мер в 2023 году улучшили жилищные условия – 45 медицинских работников на общую сумму 82,0 млн рублей. Всего в рамках реализации мер социальной поддержки в Кольское Заполярье приехали трудиться 810 медицинских специалистов.

Губернатор подчеркнул, что российская Арктика и Мурманская область имеет огромное стратегическое значение для экономики страны. С 2023 года для в нашем динамично развивающемся регионе была запущена программа кадрового сопровождения для переезжающих в регион «Курс на Север».

«По программе «Курс на Север» в Мурманскую области переехали 450 человек, большинство специалистов из системы образования и здравоохранения. Этот проект мы будем «раскручивать», чтобы привозить сюда сильных по духу специалистов, которые будут помогать развивать нам Мурманскую область и Арктику», — сказал Андрей Чибис.

Обучение кадров в Мурманской области - ещё одно направление работы регионального правительства. Сегодня создаётся непрерывная траектория профессионального обучения — от школы и до трудоустройства, которая соответствует топ-20 направлениям, утверждённым в стратегическом плане «На Севере – жить!».

Важным элементом указанной системы является новый губернаторский лицей, построенный в Мурманске в 2024 году, а также современный кампус мирового уровня на базе Мурманского арктического государственного университета, который будет создан до 2030 года. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и позволит готовить высококвалифицированные кадры для освоения северных территорий.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, большой акцент сделан на сохранение молодых кадров в регионе. Реализуются меры поддержки активной и талантливой молодёжи. Так, например, именная стипендия губернатора отличникам государственных колледжей составляет 10 тысяч рублей ежемесячно; стипендия губернатора для активной молодёжи – 15 тысяч рублей ежемесячно, именная стипендия 50 лучшим студентам-отличникам МАУ, обучающимся по приоритетным специальностям – 15 тысяч рублей ежемесячно; именная стипендия губернатора одарённым детям и обучающейся молодёжи – до 100 тысяч рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547477/#&gid=1&pid=56

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