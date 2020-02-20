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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.20 14:10

Все младшие школьники Мурманской области будут получать горячее питание уже в этом году

Все младшие школьники Мурманской области смогут бесплатно обедать в столовых с 1 сентября 2020 года. Для этого в Мурманской области созданы все необходимые условия. Кольское Заполярье – в числе первых 14-ти регионов, где ученики 1-4 классов будут получать горячее питание с начала следующего учебного года. Остальные регионы будут выстраивать эту работу поэтапно.

Законопроект о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Документ предусматривает выделение на эти цели средств из федерального бюджета. Как отметила и.о. министра образования и науки Мурманской области Анна Головина, условия для предоставления горячей еды созданы во всех образовательных организациях региона.

«Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на организацию бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов Мурманской области в 2020 году выделено свыше 220 млн рублей, из этой суммы порядка 100 млн рублей – деньги регионального бюджета, в дополнение к федеральной субсидии», – сказала руководитель Минобрнауки.

По данным профильного ведомства, в этом учебном году порядка 20 тысяч школьников питаются бесплатно, из них больше 9 тысяч человек – ученики начальной школы. Сейчас горячее питание получают около четверти детей от общего количества обучающихся – это школьники льготных категорий. Их питание в данный момент финансируется областным бюджетом, пишет  Министерство информационной политики Мурманской области.

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