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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.23 13:00

Все молодые сотрудники Кольской АЭС прошли «Школу молодого специалиста»

С начала года на Кольскую АЭС трудоустроилось 38 молодых сотрудников, только что окончивших профильные вузы. Первой ступенью подготовки новых кадров на КАЭС является «Школа молодого специалиста», где два раза в год без отрыва от производства знакомят вчерашних выпускников атомных вузов с основами культуры безопасности, административно-правовыми вопросами, а также с корпоративной культурой, социальной политикой, карьерными возможностями и производственной системой Росатома.

«Кольская АЭС - одна из лучших атомных станций в России. У вас есть все возможности для дальнейшего обучения, раскрытия своего потенциала и карьерного роста. На нашем предприятии создана отличная производственная база и накоплен огромный практический опыт», - поделился главный инженер КАЭС Владимир Матвеев.

В начале декабря проходило очередное обучение в «Школе молодого специалиста». В этом потоке принимали участие 23 сотрудника из 13 цехов. В рамках обучающей программы юноши и девушки познакомились со спецификой работы каждого подразделения, узнали, как осуществляется подготовка персонала в Учебно-тренировочном подразделении и на полномасштабном тренажёре Кольской АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, большое внимание в процессе обучения посвящено проблемам психологической адаптации молодых специалистов в производственных коллективах.  Например, умение работать в команде ребята прекрасно отработали во время интеллектуального турнира.

По окончании курса с молодежью встретились председатель профсоюзной организации Дмитрий Позолотин и главный инженер нашего предприятия Владимир Матвеев. Самыми популярными  темами диалога оказались: будущее атомной станции, строительство Кольской АЭС-2, продление эксплуатации 1 и 2 энергоблоков, водородная энергетика и возведение СИК на площадке КАЭС, обращение с радиоактивными отходами, подробности получения собственной борной кислоты и сокращение дозовых нагрузок.

На предприятиях ГК «Росатом» всегда активно реализовывается институт наставничества, который позволяет вчерашним студентам стать частью профессионального сообщества, настраивает на дальнейшее саморазвитие и совершенствование знаний и навыков.

 

* - «Школа молодого специалиста» - образовательно-просветительский проект, существует на Кольской АЭС с 2010 года. 3 года спустя проект вошел в сборник «Простые истории успеха» как лучшая практика по адаптации и обучению молодых специалистов ГК «Росатом». За это время выпускниками «Школы» стали более 300 человек.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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