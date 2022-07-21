Мурманская область. Арктика (16+)21.07.22 08:45
Все на литературный пикник!
22 июля с 15.00 до 17.00 возле здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул. Капитана Буркова, 30) состоится литературный пикник «Журнальный остров».
Литературный пикник - это идеальное место для тех, кто хочет провести время с пользой. Мероприятие подготовлено двумя отделами библиотеки – центром добровольческих инициатив «Наше дело» и отделом электронных ресурсов, располагающим внушительным фондом периодических изданий.
Событие состоится при условии хорошей погоды.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262321%2Falbum-139605315_00%2Frev
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Криминальная полиция». Художественный сериал, 32 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг юридических вузов России 2022-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, рубль продолжает укрепляться-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей